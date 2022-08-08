Из-за вражеских обстрелов разрушениям подверлись ряд частных домов.

Сегодня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые кварталы города Орехов.

Об этом в Telegram сообщила Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня враг нанес удары из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам города Орехов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Разрушены ряд частных домов.

"Пожары вовремя были ликвидированы спасателями ГСЧС", - сказано в сообщении.

Напомним, российские захватчики с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, не раз обстреливали Запорожскую область из различного вооружения.

5 августа противники четыре раза обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Враги, в частности, попали в высоковольтную линию связи, три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

Противники серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Был риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

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