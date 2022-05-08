В результате вражеских обстрелов еще четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, два – в Лисичанске.

Ночью российские оккупанты обстреляли село на Луганщине под завалами дома оказались 11 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ночью россияне открыли огонь по Шипилово. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек", - отметил он.

Кроме того, четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, два – в Лисичанске.

Как сообщал УНИАН, 7 мая российские захватчики сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка, в подвале которой прятались около 90 человек. Предварительно там погибли 60 человек.

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