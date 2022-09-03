На местах "прилетов" работают спасатели и медики.

В Николаевской области в результате обстрелов оккупационных войск погиб 8-летний ребенок, шестеро получили ранения, из них - двое детей.

Об этом в Telegram сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"По состоянию на сейчас: Николаевская область, Березнеговатое - погиб ребенок 8 лет, 4 получили осколочное ранение, двое из них - дети. г. Николаев - 2 раненых", - написала она. Видео дня

Председатель облсовета отмечает, что на местах "прилетов" работают спасатели и медики. Она добавила, что информация о пострадавших уточняется.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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