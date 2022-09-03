В Соледаре оккупанты серьезно повредили детсад, а в других городах есть попадания в предприятия, дома.

В Донецкой области оккупанты ракетами ударили по Краматорску и Славянску, обстреливали и другие населенные пункты, есть раненые.

Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отмечает, что сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской громады.

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"В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие — ранены 1 человек, повреждены 2 здания и уничтожены 9 автомобилей. Еще одно попадание - в предприятие легкой промышленности. Там начался пожар, на месте работают спасатели", - написал он.

По его словам, в Славянске оккупанты попали в частное и коммунальное предприятия. "По предварительной информации, жертв нет, объемы нанесенного ущерба устанавливаем. Также на территории общины повреждены 7 домов в Былбасовке", - добавил он. По его словам, под обстрелы попали Курахово и Волчанка — повреждена база отдыха и один дом, обошлось без пострадавших.

"Громко прошла ночь в Северске: по городу есть прилеты. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем", - написал Кириленко.

По его словам, в Соледаре оккупанты вели единичные обстрелы и повредили детсад. Поврежден частный дом и сельскохозяйственная техника в Раздоловке, но пострадавших нет.

Кириленко отметил, что в Звановке в результате обстрела ранен один человек, ему оказана медицинская помощь. Также он сообщил, что под утро произошел артобстрел Авдеевки, обошлось без жертв.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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