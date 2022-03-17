В Донецкой области армия РФ применила баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М", оснащенные обманками, способными обходить радары противовоздушной обороны. Осколки ракеты упали на местный магазин в городе Покровске и повредили здание. На месте работают спасатели.
Об этом сообщает Покровское районное управление полиции.
"Около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что оккупационные войска РФ применили баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М", оснащенные обманками, способными обходить радары противовоздушной обороны. Есть пострадавшие. Точные данные устанавливаются. На месте работают ГСЧС. Спасатели проверяют территорию на наличие опасных предметов", - написали представители правоохранительных органов.
На данный момент по данному факту открыли дело по ч.2 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, российские оккупанты не дают вывезти из Мариуполя женщин и детей. Бомбоубежища на комбинатах Азовсталь и ММК Ильича были открыты с первых дней войны.