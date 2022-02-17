Рахманин считает обстрел населенного пункта противником элементом давления на украинское государство.

Обстрелом Станицы Луганской оккупанты пытаются повлиять на Украину, сделав ее более сговорчивой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин заявил в комментарии журналистам.

Он выразил сомнение, что этот обстрел можно напрямую связать с решением Госдумы РФ об обращении к президенту Владимиру Путину по поводу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Рахманин назвал этот обстрел элементом давления на Украину. По его словам, в России существует мнение, что Украина "становится сговорчивой, когда увеличивается количество обстрелов, и, соответственно, увеличивается количество жертв".

По его мнению, в России понимают, что для президента Владимира Зеленского было очень важно подписание соглашения о соблюдении режима тишины, и в связи с этим украинские власти говорят о позитиве – уменьшении жертв среди военных и гражданского населения.

Рахманин отметил, что обстрелом Станицы Луганской российские власти показывают Зеленскому, что если он не будет сговорчивее, то будет больше обстрелов и жертв, поэтому "давай договариваться".

Депутат считает, что Россию может остановить только очень жесткое давление всего международного сообщества и, в первую очередь, США, Великобритании и Европейского Союза.

Напомним, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Также повреждена коммунальная инфраструктура – половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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