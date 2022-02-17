Обстрелом Станицы Луганской оккупанты пытаются повлиять на Украину, сделав ее более сговорчивой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин заявил в комментарии журналистам.
Он выразил сомнение, что этот обстрел можно напрямую связать с решением Госдумы РФ об обращении к президенту Владимиру Путину по поводу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Рахманин назвал этот обстрел элементом давления на Украину. По его словам, в России существует мнение, что Украина "становится сговорчивой, когда увеличивается количество обстрелов, и, соответственно, увеличивается количество жертв".
По его мнению, в России понимают, что для президента Владимира Зеленского было очень важно подписание соглашения о соблюдении режима тишины, и в связи с этим украинские власти говорят о позитиве – уменьшении жертв среди военных и гражданского населения.
Рахманин отметил, что обстрелом Станицы Луганской российские власти показывают Зеленскому, что если он не будет сговорчивее, то будет больше обстрелов и жертв, поэтому "давай договариваться".
Депутат считает, что Россию может остановить только очень жесткое давление всего международного сообщества и, в первую очередь, США, Великобритании и Европейского Союза.
Напомним, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.
В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.
Также повреждена коммунальная инфраструктура – половина поселка осталась без электроснабжения.
Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.