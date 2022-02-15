Президент Российской Федерации Владимир Путин уже знает, что Госдума РФ одобрила обращение к нему насчет признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми.
Глава РФ на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что депутаты приняли такое решение, поскольку ориентируются на общественное мнение, а большинство граждан страны сочувствуют жителям Донбасса, пишет ТАСС.
По словам российского лидера, депутаты "тонко чувствуют" общественное мнение.
"Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей… И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", – утверждал президент.
Напомним, российская Госдума 15 февраля поддержала обращение фракции коммунистов к Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР" независимыми странами.
Верховная Рада Украины, в свою очередь, приняла постановление об обращении к властям разных стран и к международным организациям насчет непризнания псевдореспублик, поскольку ими руководит РФ.
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, наша страна будет считать признание РФ "ЛДНР" ее выходом из Минских соглашений.