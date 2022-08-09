Из-за противника разрушен цех промышленного предприятия.

Оккупанты выпустили по Никополю Днепропетровской области 80 реактивных снарядов с противоположного берега водохранилища.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в докладе об оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на 16.00.

Он отмечает, что обстановка стабильно напряженная, враг остается на занимаемом рубеже обороны, в тактике его действий превалирует контрбатарейная борьба и точечные авиаудары.

"В течение ночи дважды обстрелян Никополь. Враг выпустил по городу 80 реактивных снарядов системы залпового огня "Град" с противоположного берега водохранилища. Разрушен цех промышленного предприятия. Ранен один гражданский. Также реактивной системой залпового огня "Ураган" враг колотил по огородам местных жителей Березнеговатого. Повреждены жилые дома", - отметил Назаров.

Российские оккупанты вторглись на территорию Украины без объявления войны рано утром 24 февраля. Враги открывали огонь по военным и гражданским объектам, в частности, в Днепропетровской области.

Напомним, ночью российская армия накрыла огнем два района Днепропетровщины - Никопольский и Синельниковский. По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов".

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