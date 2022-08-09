Повреждены жилые дома и три предприятия, есть пострадавший.

Оккупанты выпустили по Никополю 120 снарядов из "Градов"

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь интенсивных обстрелов... Русская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Синельниковский. По ночному Никополю трижды стреляли из"Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях искорежены цеха, мастерские, админпомещения и машины. Пострадал работник одного из предприятий. 46-летний мужчина госпитализирован с переломом", - сообщил он.

Тем временем, в Синельниковском районе под обстрел попала Великомихайовская громада. Есть разрушения жилища. Предварительно, без пострадавших.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне имитируют наступление на Николаев.

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