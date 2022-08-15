Также из ствольной артиллерии под утро были обстреляны два поселка в Марганецкой территориальной общине, есть попадания в гражданские объекты.

По городу Никополь и Никопольском района российские оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов системы "Град".

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в телемарафоне.

Он отметил, что "орки как всегда прибегают к террору мирных сел и городов и поселков". По его словам, в эту ночь были обстрелы по всей линии соприкосновения.

"По городу Никополь и Никопольскому району попали двадцатью реактивными снарядами системы "Град". Есть попадания в гражданскую и промышленную инфраструктуру. По потерям и последствиям информация уточняется",- сообщил Вилкул.

Он отметил, что также из ствольной артиллерии под утро были обстреляны два поселка в Марганецкой территориальной общине, есть попадания в гражданские объекты.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на понедельник, 15 августа, обстреляли город Никополь Из реактивных систем залпового огня. О новом вражеском обстреле сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь... Города, села, поселки береговой линии - оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - сообщил тогда чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: