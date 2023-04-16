Противник в очередной раз подтвердил, что для него нет ничего святого, отметил начальник Днепропетровской областной военной администрации.

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, ранены два человека.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье, 16 апреля. "Россияне в очередной раз подтвердили, что в них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57 - летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - написал он.

Лысак также сообщил, что в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Кроме того, изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена. Последствия обстрела уточняются.

Видео дня

Как известно, сегодня большой религиозный праздник - Пасха 2023, когда люди несут для освящения в храм паски.

Вражеские обстрелы Украины - сегодня это стоит знать

Рано утром 16 апреля стало известно, что враг устроил массированную атаку на Запорожскую область. В частности, в Камышевахе в результате вражеского удара было повреждено помещение церкви, в которой не было праздничной службы.

Позже стало известно, что ракета противника упала возле церкви, и ранение получили мужчина и женщина. Женщину отправили в медучреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: