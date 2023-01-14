Противники запустили 5 ракет, наши защитники сбили 4 из них.

В результате ракетного обстрела россиянами Кривого Рога погиб мужчина, 1989 года рождения, частично разрушен газопровод, повреждены дома, детские сады и школы.

Враги запустили по городу авиационные управляемые ракеты, об этом сообщил в Telegram начальник военной администрации города Александр Вилкул. "...(россияне - Ред.) совершили очередные теракты. По Кривому Рогу было выпущено 5 авиационных управляемых ракет, 4 ракеты наша ПВО сбила. Одна попала в частный сектор", - отметил он.

При этом сообщил, что, по уточненным данным, повреждены несколько десятков частных домов, три школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание, а также частично разрушен газопровод.

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Продолжается обследование прилегающих территорий.

"Один человек (1989 г.р.) погиб. Ранен мужчина (1975 г.р.), предварительный диагноз - ушибленная рана лба, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил Вилкул.

Он отметил, что на месте развернут штаб, работают все спасательные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге одна ракета врага попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры.

Массированный обстрел Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, с 14.00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских оккупантов. Около 17.00 начались отбои тревоги по областям.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня Россия осуществила около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 10 пусков управляемых авиационных ракет. Из них было уничтожено 18 крылатых ракет и 7 управляемых авиационных ракет. В частности, четыре ракеты противника ликвидировали в Одесской области.

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