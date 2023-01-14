На месте работают все спасательные и аварийные службы.

В Кривом Роге одна российская ракета попала в частный сектор, в результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. Он отметил, что в ходе сегодняшней вражеской массированной атаки по Украине силами ПВО над Кривым Рогом было сбито четыре ракеты, одна - попала в частный сектор возле объекта критической инфраструктуры.

"Шесть частных домов повреждены. Предварительно, один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - сообщил Вилкул.

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Ракетный удар по Украине 14 января

С 14.00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских оккупантов. Около 17.00 начались отбои тревоги по областям, но в отдельных областях она продолжилась.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сегодняшние ракетные удары по украинским городам - очередное доказательство, что Россия террорист и ей нет места в цивилизованном мире. По его словам, в результате очередной массированной атаки российских оккупантов есть попадания в объекты критической инфраструктуры в шести областях Украины, а одна из российских ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказался целый подъезд, уже известно о 5 погибших и 39 раненых людях, среди раненых есть дети.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что сегодня российские оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

По его словам, утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления был атакован Киев. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 - по объектам критической инфраструктуры Украины.

Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

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