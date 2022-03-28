Бойцы инженерно-саперного батальона 128 бригады уже начали разминировать местность, пораженную кассетными боевыми элементами русской артиллерии.

Реактивная артиллерия оккупанта обстреляла позиции 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады кассетными системами залпового огня.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

По их данным большинство снарядов поразили местность, где расположены мирные населенные пункты, находящиеся далеко за линией огня.

Отметим, кассетные боеприпасы (авиабомбы, ракеты, артиллерийские или реактивные снаряды) – особые средства поражения, которые содержат внутри однотипные боевые элементы. В частности мины замедленного действия, которые разбрасываются в воздухе над большой территорией.

Такие боеприпасы длительное время могут находиться в земле и быть опасными еще долго после прекращения боевых действий. После окончания войн именно от кассетных боеприпасов гибнет значительное количество мирного населения, особенно дети.

Бойцы инженерно-саперного батальона 128 бригады уже начали разминировать местность, пораженную кассетными боевыми элементами русской артиллерии.

Ранее сообщалось, что Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.

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