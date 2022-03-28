Реактивная артиллерия оккупанта обстреляла позиции 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады кассетными системами залпового огня.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
По их данным большинство снарядов поразили местность, где расположены мирные населенные пункты, находящиеся далеко за линией огня.
Отметим, кассетные боеприпасы (авиабомбы, ракеты, артиллерийские или реактивные снаряды) – особые средства поражения, которые содержат внутри однотипные боевые элементы. В частности мины замедленного действия, которые разбрасываются в воздухе над большой территорией.
Такие боеприпасы длительное время могут находиться в земле и быть опасными еще долго после прекращения боевых действий. После окончания войн именно от кассетных боеприпасов гибнет значительное количество мирного населения, особенно дети.
Бойцы инженерно-саперного батальона 128 бригады уже начали разминировать местность, пораженную кассетными боевыми элементами русской артиллерии.
Ранее сообщалось, что Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.