Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель в Украине французского журналиста Фредерика Леклерка.
Об этом он возвестил в Twitter.
"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф приехал в Украину, чтобы показать реальность войны. На борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, которые были вынуждены бежать, спасаясь от русских бомб, он был смертельно застрелен", – отметил президент Франции.
Он также выразил соболезнования родным погибшего и поддержку тем, кто информирует общество о событиях во время войны.
Обстрел эвакуационного автобуса на Луганщине: что известно
Сегодня, 30 мая, российские оккупанты на Луганщине вблизи Северодонецка обстреляли эвакуационное авто. Погиб французский журналист.
"Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В связи с обстрелом эвакуацию прекратили. Позже СМИ назвали имя погибшего журналиста - Фредерик Леклерк. Он работал на телеканале BFMTV.