Французский лидер подчеркнул, что погибший приехал в Украину, чтобы показать миру реальность войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель в Украине французского журналиста Фредерика Леклерка.

Об этом он возвестил в Twitter.

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф приехал в Украину, чтобы показать реальность войны. На борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, которые были вынуждены бежать, спасаясь от русских бомб, он был смертельно застрелен", – отметил президент Франции.

Он также выразил соболезнования родным погибшего и поддержку тем, кто информирует общество о событиях во время войны.

Обстрел эвакуационного автобуса на Луганщине: что известно

Сегодня, 30 мая, российские оккупанты на Луганщине вблизи Северодонецка обстреляли эвакуационное авто. Погиб французский журналист.

"Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В связи с обстрелом эвакуацию прекратили. Позже СМИ назвали имя погибшего журналиста - Фредерик Леклерк. Он работал на телеканале BFMTV.

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