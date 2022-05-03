У одного из мужчин были связаны ноги.

На территории села Новофонтанка в общей могиле обнаружены тела двух которых пытали оккупанты.

Как отмечает Офис генпрокурора, у местных жителей есть следы огнестрельных ранений и пыток.

"По данным следствия, на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток. У одного из мужчин были связаны ноги. Рядом были найдены следы пребывания российских военных. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

На фото с места можно увидеть фрагменты упаковки сухпайков армии РФ.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как писал УНИАН, оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. 2 мая в результате обстрела города загорелись три металлических бытовых вагончика, жертв и пострадавших нет.

Днем ранее россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами из "Ураганов".

Также 1 мая российские оккупанты во время обстрела попали в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

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