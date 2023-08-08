За двое минувших суток Силами оброны юга были уничтожены, в том числе 100 российских захватчиков и две лодки ДРГ.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о текущей обстановке на юге Украины, где у российских оккупантов усложнена логистика, а некоторые из них ссорятся из-за денежного и материального обеспечения.

Об этом она сказала в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о применении российскими оккупантами химического оружия в Запорожской области, Гуменюк отметила, что пострадавших в результате этого нет. Все такие факты тщательно документируются.

"Сам факт, что враг способен на такие шаги, действительно нам известен. Защитники юга защищены и готовы: и морально, и материально к тому, что враг может прибегать к таким атакам", - сказала она.

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По словам Гуменюк, обстановка на юге остается сложной, враг пытается подтягивать силы и резервы в условиях своей усложненной и замедленной логистики.

"То, что им не хватает снарядов, мы видим по количеству обстрелов, которое неуклонно уменьшается", - отметила пресс-секретарь.

Она сообщила, что за двое минувших суток Силами обороны юга были уничтожены 100 российских оккупантов и две лодки диверсионно-разведывательных групп, на которых они пытались маневрировать среди островов Днепра.

Кроме того, уничтожены были миномет, зенитно-ракетный комплекс, беспилотник и авто/бронетанковая техника врага; два полевых пункта боепоставки и большой склад с материально-техническими средствами врага.

"Все эти вещи очень существенно влияют и на моральный дух врагов, поскольку в их уже не стройных рядах и так есть разлад. Они спорят очень мощно, в том числе и относительно материального обеспечения личного. Потому что столкнувшись уже на линии соприкосновения... они узнали о том, что их подразделения по-разному обеспечиваются. В частности, материально-техническим способом и денежным обеспечением", - рассказала Гуменюк.

Так, добавила она, среди оккупантов возникают внутренние споры и недоразумения. Также на вопрос о прорыве вражеской линии на отдельных участках фронта пресс-секретарь отметила, что это достаточно сложная работа и прорыв – это только первый этап, а дальше нужно закрепляться на соответствующих участках и обеспечивать безопасность для подразделений, которые этот прорыв осуществили.

"Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены... продвижение идет, просто сообщаем о нем дозировано для того, чтобы сохранить жизнь наших защитников", - отметила Гуменюк.

Она также рассказала, что у российских оккупантов в Черном море "небольшая паника" после "определенных событий".

"Они максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры", - отметила пресс-секретарь и добавила, что сейчас в Черном море находится 10 кораблей.

В то же время ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Помним о том, что у врага есть, к сожалению, практика применения ракетоносителей просто из бухт... ракетоносители у врага все еще есть, ракеты у них тоже пока есть и они продолжают их производить. Это надо осознавать как факт. И они могут быть применены. То есть два-три часа и возвращены на боевые рубежи для пусков тех же ракет", - подчеркнула Гуменюк.

Да, добавила она, сейчас ситуация стабильная, но "напряжение с ракетной опасности мы не снимаем – для того, чтобы не теряли бдительности".

Кроме того, на вопрос о том, какие сейчас у оккупантов есть пути логистического обеспечения, в частности в связи с повреждением мостов, Гуменюк отметила, что у них остается альтернативный путь по суше – через Армянск.

Война в Украине - новости с фронта

25 июня стало известно, что на Донецком направлении российские оккупанты использовали химические боеприпасы против защитников Украины. В частности, был зафиксирован факт сброса врагом на одну из украинских позиций запрещенного химического боеприпаса - аэрозольного, удушающего действия. В то же время тогда ветер дул в сторону противника.

7 августа командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские захватчики применили химические боеприпасы при обстреле в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Он отметил, что враг 6 августа совершил два артиллерийских обстрела из реактивных систем залпового огня боеприпасами, которые содержат химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела пострадавших нет.

Кроме того, президент Владимир Зеленский пригрозил России, что она останется без кораблей до конца войны.

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