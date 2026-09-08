В 'Геранях' и 'Искандерах' обнаруживают новые иностранные компоненты: Власюк раскрыл детали

Кроме того, РФ может использовать не самую современную иностранную электронику, если она подходит для конкретной системы.

Несмотря на санкции, РФ продолжает получать иностранные электронные компоненты для производства сложных систем вооружения. Как сообщил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк агентству "Укринформ", в сбитом в Киевской области дроне "Герань-4" обнаружили 96 таких деталей, а в ракете "Искандер-М" - 147.

"Очередные запуски, российская баллистика и реактивные дроны. Международной остается её электронная база, компоненты по-прежнему доступны. Например, в беспилотнике "Герань-4", сбитом в Киевской области 12 августа 2026 года, идентифицировали 96 иностранных компонентов", - отметил он.

По его словам, речь идет об американских, китайских, тайваньских, немецких, швейцарских и канадских компонентах производства Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor, Vishay Intertechnology. Семь деталей были изготовлены в 2026 году, а еще три - в прошлом году.

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"В ракете "Искандер-М", которую нашли на месте удара в Киевской области в начале июля, картина ещё шире. Там идентифицировали 147 компонентов иностранного производства. Это США, Беларусь, Швейцария, Германия, Китай, Япония. Производители – Texas Instruments, Analog Devices, Maxim Integrated, Cypress, STMicroelectronics, Macronix, Integrated Silicon Solution, MaxLinear и другие. По меньшей мере 21 компонент был изготовлен в 2025 году, есть и 2026 год", – добавил Власюк.

Также чиновник отметил, что исследование бортового компьютера "Заря-61" в ракете "Кинжал" показало, что в 2023 году РФ заменяла американские процессоры Texas Instruments собственными микросхемами.

"Но в более новом образце "Заря-61", который находился в ракете, сбитой в мае этого года, этой замены уже нет. Американские процессоры снова используются. Исследование прямо указывает, что российские аналоги не дали необходимого результата", – подчеркнул он.

Кроме того, Власюк назвал показательным содержание этого компьютера – плата, собранная в мае 2025 года, содержит компоненты, произведенные в разные годы – с 2021 по 2024. Среди таких деталей есть американский DSP-процессор Texas Instruments и память производства IDT, компании, которая сейчас принадлежит японской Renesas. В то же время другая плата содержит процессор Texas Instruments с маркировкой 1986 года и микросхемы AMD, изготовленные в 1996 году.

Он отмечает, что это свидетельствует о том, что РФ может использовать не самую современную иностранную электронику, если она подходит для конкретной системы, добавляя более новые компоненты.

"Итак, проблема для России заключается не в отсутствии каких-либо собственных электронных компонентов. В том же "Искандере-М" есть 36 компонентов российского производства и 11 белорусских. Но для сложных систем российского оружия этого недостаточно. Ей приходится комбинировать собственную компонентную базу с иностранной, причем искать её на разных рынках и через разные цепочки поставок. Каждый производитель, каждый правоохранительный орган или орган экспортного контроля располагает всей информацией, достаточной для прекращения таких поставок в РФ", – подытожил чиновник.

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Как писал УНИАН, Украина начала использовать самолеты-радары из Швеции. Однако реальную пользу от использования этих самолетов, возможно, удастся оценить только через некоторое время после начала их эксплуатации.

"Потому что очень много людей, поверьте мне, говорят, что это классная штука… И даже командующий военно-воздушными силами мне рассказывал, что они заказали много (определенных средств, – УНИАН), но они не выполняют те функции. Поэтому здесь нужно смотреть на практике, накапливать статистику работы", – рассказал Валерий Боровик, основатель украинской оборонной компании First Contact.

Также консорциум Brave1 сообщил, что Украина нашла дешевый способ сбивать "Бандероли". Стоимость сбивания значительно ниже, чем стоимость самих ракет-дронов.

"Развиваем и масштабируем инновационные решения для защиты украинских городов", – заверили в компании.

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