Уже завтра состоится презентация новых iPhone: секретов больше не осталось

Осенняя презентация впервые за долгое время будет сосредоточена исключительно на самых дорогих моделях iPhone.

Большая сентябрьская презентация Apple состоится уже завтра, 9 сентября. В рамках мероприятия компания, как ожидается, покажет три новые модели смартфонов – iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra.

При этом привычных доступных версий iPhone 18 и нового iPhone Air в сентябрьской линейке не будет – их релиз перенесли на весну 2027 года, предположительно, чтобы оптимизировать цепочки поставок и ресурсы.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max станут преемниками прошлогодней серии iPhone 17 Pro. Apple готовит для новых флагманов целый ряд улучшений, которые затронут производительность, камеры, дизайн и автономность.

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Чип A20 Pro, построенный по 2-нм техпроцессу – до 18% быстрее и до 30% энергоэффективнее A19 Pro;

Значительные улучшения камеры, особенно основная камера с переменной диафрагмой;

Dynamic Island станет примерно на 35% меньше, благодаря чему дисплей будет выглядеть современнее;

Более насыщенные цвета, главным из которых станет темно-вишневый;

Рекордное время автономной работы – особенно заметный прирост ожидается у Pro Max;

Обновленная панель Camera Control;

Модем C2, разработанный непосредственно Apple;

Новые спутниковые функции, включая 5G.

Отдельно стоит отметить возможное повышение цены. По свежим данным, iPhone 18 Pro будет стартовать с 1399 долларов. Хотя более осторожные прогнозы указывают на цену в диапазоне $1199–1249.

iPhone Ultra

iPhone Ultra – предположительное название первого складного смартфона Apple. Ожидается, что его цена превысит $2000, что создаст новый элитный сегмент в линейке iPhone.

Именно складная конструкция должна сделать iPhone Ultra самым необычным смартфоном Apple в истории. Устройство получит формат "книжки" с широким внутренним экраном. Диагональ внешнего дисплея составит около 5,4 дюйма, а внутреннего – примерно 7,8 дюйма, что сопоставимо с экраном iPad mini.

По материалам корпус будет напоминать iPhone Air: ожидаются титановая рамка и тонкий корпус с минималистичным дизайном.

Основная камера iPhone Ultra будет включать два модуля – широкоугольный и сверхширокоугольный. Кроме того, новинке приписывают две cелфи-камеры – по одной для каждого дисплея. Для биометрической аутентификации Apple, вернет Touch ID вместо Face ID.

Особенно интересной частью устройства станет программное обеспечение. iOS 27 поддерживает многозадачность с размещением двух приложений на одном экране, а также адаптивный альбомный режим, идеально подходящий для нового форм-фактора.

Производительность должна быть примерно такой же, как у iPhone 18 Pro, с тем же чипом A20 Pro, паровой камерой для охлаждения и модемом C2.

Без iPhone 18 и Air 2

Обычно в сентябре вместе с Pro-моделями Apple также должна была бы представить базовый iPhone 18 и преемника iPhone Air.

Однако в этом году компания, по сообщениям источников, меняет осеннюю стратегию и переносит выпуск iPhone 18 и iPhone Air 2 на начало 2027 года. Примерно в это же время должен выйти среднебюджетный iPhone 18e.

Вместе с новыми iPhone на сентябрьской презентации также покажут новое поколение AirPods и Apple Watch. Также Apple объявит дату выпуска iOS 27, watchOS 27 и других операционных систем.

Примечательно, что сентябрьская презентация станет первой презентацией Apple после назначения Джона Тернуса генеральным директором компании. Он сменил Тима Кука на посту главы Apple 1 сентября.

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