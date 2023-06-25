Валерий Шершень отметил, что произошло 13 боевых столкновений.

Российские оккупанты продолжают нарушать все возможные конвенции и нарушать правила войны. На Донецком направлении захватчики снова использовали химические боеприпасы против защитников Украины.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, россияне сосредоточили свои штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Здесь произошло 13 боевых столкновений, причем почти все приходятся на район Марьинки. Враг получил отпор и отошел. Кроме того, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, более 440 обстрелов наших позиций", - рассказал военный в эфире телемарафона.

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При этом он сообщил, что зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозольного, удушающего действия, но ветер дул в сторону противника.

Ситуация в районе Марьинки - последние новости

10 июня 2023 года президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. При этом 12 июня в Минобороны Украины ометили, что за неделю освобождены семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом направлениях.

24 июня пресс-офицер 79-й ОДШБр Ярослав Чепурный сообщил, что чеченские подразделения неожиданно снялись с позиций и начали выходить из Марьинки.

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