В воскресенье Украина понесла значительные потери в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обострение ситуации на Донбассе, где в воскресенье погибли и были ранены бойцы ВСУ.

Об этом говорится в публикации на странице Кулебы в Facebook.

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Провокации врага, в результате которых погиб украинский боец и еще один получил ранения, глава МИД назвал "очевидными попытками сорвать режим перемирия и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования".

"Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что Украина уже задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации и сообщила об инциденте СММ ОБСЕ.

"Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - написал министр.

Что произошло на Донбассе

В воскресенье, 6 сентября, террористы нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрелы позиций украинских военных.

В результате погиб украинский военный, еще один был ранен.

Утром 7 сентября были обнаружены тела двух военных, направлявшихся тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

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Автор: Юрий Годован