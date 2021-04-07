Российские боевики на Донбассе совершили обстрел позиций ВСУ из минометов, в результате чего осколочное ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.
Читайте такжеДонбассу грозит экологическая катастрофа, но пока радиация в норме - министр
В ОТГ "Восток" добавили, что о действиях российских вооруженных формирований сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Вас также могут заинтересовать новости
- Оккупанты на Донбассе передали Украине тело пропавшего бойца
- Стали известны имена бойцов, погибших на Донбассе 6 апреля (фото)
- Кулеба рассказал, при каком условии военные могут открывать огонь на Донбассе
- Россия продолжает стягивать военную технику к границе: появились новые видео
- Украинские военные показали взрыв поста боевиков батальона "Восток" (видео)
- ОБСЕ уточняет детали гибели ребенка на оккупированной "ДНР" территории
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram