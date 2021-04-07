На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

Российские боевики на Донбассе совершили обстрел позиций ВСУ из минометов, в результате чего осколочное ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

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В ОТГ "Восток" добавили, что о действиях российских вооруженных формирований сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Александр Топчий