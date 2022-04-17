Захватчики бросили в бой все средства и сбрасывают на город бомбы свободного падения, чтобы одержать хоть какую-то победу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что группировка российских войск, которое держит в блокаде Мариуполь, ослабело. Захватчики пытаются одержать хоть какую-то победу в городе.

Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"По некоторым данным, резко ослабла мариупольская группировка, русская. Частично выбиты, частично вывели на направление главного удара туда, на север. Эти данные конечно требуют проверки, но оно стало едва ли не вдвое меньше, – сказал Арестович.

При этом советник главы ОП подчеркнул, что эту информацию надо проверять.

Арестович констатировал, что оккупанты использовали в Мариуполе все имеющиеся средства, в том числе тяжелые сверхзвуковые самолеты Ту-22 для сброса бомб свободного падения на завод "Азовсталь".

"Потому что все средства старшие командиры уже бросили в бой. Но в "Азовстали" там такие укрытия и подземные возможности, что даже Ту-22 не справятся", – заявил советник главы ОПУ.

Он напомнил, что президент назвал уничтожение защитников Мариуполя основанием для выхода Украины из переговорного процесса.

"Никакого мирного соглашения, будем воевать, пока не убьем всех до последнего. А шансов у нас это сделать гораздо больше, чем у них (оккупантов. - Ред.) выполнить хоть какое – то задание, кроме захвата Мариуполя, если оно вообще состоится" - выразил убеждение Арестович.

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка"Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: