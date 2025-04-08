Очень редко на войне можно принять правильное решение, считает Виталий "Стоход" Пьясецкий.

Во время защиты аэропорта в 2014-2015 годах между украинскими защитниками и оккупантами велись бои на коротких дистанциях с применением стрелкового оружия, гранат и т.д., и это был "крутой опыт". Об этом для Армия TV рассказал главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр", Виталий "Стоход" Пьясецкий, который участвовал в защите Донецкого аэропорта.

"Однозначно те события, которые происходили тогда и которые есть сейчас, невольно сравниваю. Кто бы там что ни говорил... Не хочу употреблять "война тогда была легче", всегда говорю, что война тогда была немножко другой. На самом деле когда сравниваю свой опыт с периодом до полномасштабного вторжения, который приобрел, находясь в терминале, считал, что это - очень классный, крутой опыт", - сказал военный.

Он пояснил, что далеко не каждому военнослужащему, который проходил службу в период АТО, пришлось получить такой опыт. "Стоход" добавил, что это был бой в помещении на очень коротких дистанциях с применением стрелкового оружия, гранат и всех других средств как со стороны ВСУ, так и врага. Когда он сравнивает боевые действия в аэропорту с тем, что происходит сейчас, то признает, что того опыта, который многое дал тогда, все-таки недостаточно.

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"Того опыта в нынешней войне недостаточно для того, чтобы выполнить задание и выжить. Относительно событий, которые происходили тогда... На самом деле враг не был ограничен в каких-то средствах. Да, он не применял авиацию, не было дронов, не было FPV, сбросов и тому подобное. Но огневое воздействие, скажем, артиллерии, танков и всего остального даже, наверное, было выше, чем сейчас на некоторых линиях. Потому что сейчас перехватили инициативу дроны, а тогда работала артиллерия, танки, БМП, стрелковое вооружение - все работало на то, чтобы тебя уничтожить", - подчеркнул военный.

По его словам, накануне подрыва терминала один из побратимов получил смс-сообщение с предупреждением об этом событии. Знали об этом и другие. Однако украинские военные все равно остались в терминале и вскоре многие из них погибли. Пьясецкий говорит, что не знает, почему именно не было соответствующей реакции командиров - то ли халатность, то ли отсутствие определенной коммуникации, то ли они не знали о планах сепаратистов, то ли, возможно, считали это дезинформацией и так далее. Военный предполагает, что повлиял одновременно ряд факторов, в том числе политическое решение.

"С одной стороны, неправильное было решение о том, что мы оставались там, в терминале, до самого подрыва. Если бы вовремя вывели ребят, многие из них бы остались живыми и принесли бы пользу государству и во время полномасштабного вторжения. Но мы заходим в плоскость решений, принятых командиром. Очень редко на войне можно принять однозначно правильное решение командира. Всегда будут какие-то "но", всегда будут какие-то потери..." - считает "Стоход".

По его мнению, нет просто "хороших решений", есть "плохие решения и очень плохие решения".

"Хуже всего - вообще отсутствие принятия какого-то решения. В то время приняли такое решение - держать, проводить деблокаду аэропорта, проводить какие-то контрнаступательные действия вокруг того же самого терминала. Вот они видели в то время так - была определенная какая-то информация, определенные планы, которые хотели реализовать, но они не удались в полной мере", - предполагает военный.

Оборона Донецкого аэропорта

Как писал УНИАН, международный аэропорт "Донецк" открыли в 1933 году. Накануне "Евро-2012" начали строительство новой взлетной полосы на 972 миллиона гривен, общая стоимость реконструкции составила 6,97 миллиарда гривен. Во время российско-украинской войны на территории аэропорта до конца 2014 года велись активные бои. В 2015 году аэродром окончательно уничтожили во время атаки российских войск и сепаратистов, пророссийские боевики его захватили, когда, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, они заминировали и взорвали здание, где располагались украинские защитники.

Командир отдельного штурмового полка Павел Куриленко, который принимал участие в защите аэропорта, рассказывал, что основная тактика оккупантов и тогда заключалась в количестве привлеченного личного состава и в количестве именно артиллерийских систем, непосредственно комплексов "Град" и "Ураган", которыми просто уничтожали фактически все вокруг.

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