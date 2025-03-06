Украина имеет определенные вспомогательные варианты для контрдействий на фронте с целью поражения российских позиций, в том числе с Himars.

Решение США остановить обмен разведывательными данными с Украиной не является настолько критичным, как об этом пишут некоторые иностранные средствами массовой информации.

Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире Радио NV. В частности, он проанализировал с военной точки зрения решение США приостановить предоставление Украине разведданных.

"Проблема такая есть, но не настолько масштабная, как пишут некоторые западные медиа", - сообщил Селезнев.

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Он добавил, что общался с военным, который входит в экипаж ракетно-артиллерийской системы повышенной мобильности Himars, по поводу того, как они будут в дальнейшем отрабатывать наведение и поражение вражеских целей. По словам этого военного, есть возможность применять другое вспомогательное оборудование, чтобы удары с Himars были "максимально точными и очень болезненными для врага".

"Варианты определенных контрдействий существуют. Не все пропало, не стоит лезть в поминальную яму. Конечно, сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным сочетанием, синхронизацией действий как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона. Все это напоминает принуждение к миру. Хотя не Украина начинала эту войну", - сказал Селезнев.

По его словам, Украина является жертвой российской агрессии, но новая американская администрация демонстрирует довольно странную позицию. По меньшей мере, действия США вызывают недоумение.

Селезнев считает, что Украина частично сможет компенсировать недостаток разведывательной информации с помощью европейских партнеров и собственных возможностей.

В то же время, отсутствие определенной разведывательной информации о российских запусках баллистических ракет - это, в первую очередь, смертельная опасность для гражданского населения Украины.

"Вызов есть. Этот вызов знают и наши европейские партнеры. Будет ли соответствующая действенная реакция? - Надеюсь, что да, ведь сегодня должна состояться соответствующая встреча в Брюсселе. Надеюсь, что определенные компромиссные решения будут найдены", - отметил Селезнев.

По его мнению, президент США Дональд Трамп из-за не очень дальновидной внешнеполитической деятельности может столкнуться с серьезным противостоянием с цивилизованным миром.

Обмен разведданными с США

США прекратили делиться с Украиной всеми разведывательными данными. Советник по нацбезопасности США Майкл Волц подчеркнул, что США "сделали шаг назад" в отношениях с Украиной, а директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал приостановление помощи "паузой".

Издание Forbes сообщило, что США пытаются "ослепить" Украину, прекратив передачу разведданных, но это не сработает. Европейские союзники Украины обладают многими из тех же космических возможностей, что и США, хотя и в меньшем масштабе.

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