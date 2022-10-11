Самому младшему из освобожденных воинов - 22 года, а самому старшему - более 50.

Среди освобожденных сегодня из плена 32 украинских защитников трое офицеров, 28 солдат и один матрос.

Об этом сообщает в Telegram Министерство обороны Украины.

"Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельному горно-штурмовому батальону", - сказано в сообщении.

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В Минобороны отмечают, что самому младшему из освобожденных воинов - 22 года, самому старшему - 51 год.

"Подготовка к следующим обменам продолжается. Украина делает все возможное, чтобы каждый наш защитник был найден и освобожден из плена", - сказано в сообщении.

Освобождение украинских воинов из вражеского плена - важные новости

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил сегодня о проведении очередного обмена пленными, в результате которого удалось освободить 32 наших воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Он отметил, что многие из этих людей считались пропавшими без вести.

По сведениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена освободили 808 человек.

В частности, 21 сентября плена противника вернулись 215 воинов. Среди освобожденных, в частности, были 118 бойцов Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников и иностранцы, которые воевали за Украину, и каким оккупанты угрожали смертью.

Также из плена освободили пятерых командиров, они до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

29 сентября состоялся еще один обмен пленными - Украина вернула двух гражданских и четырех морских пехотинцев.

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