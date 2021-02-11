Реакция Зеленского прозвучала на фоне скандала с попыткой организации такого обмена Медведчуком.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что обмен удерживаемыми лицами на оккупированном Донбассе осуществляется без посредничества террористов, а с российской стороной через ОБСЕ.

Об этом он отметил во время пресс-конференции после визита фронта в эфире Украина 24.

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Глава государства сообщил, что Украина уже передала России списки на обмен.

"Как мы и договорились на "минских" встречах, мы списки передали, мы ждали ответ от российской стороны. Согласно договоренностям, после согласований этих списков идет формат обмена "всех на всех". Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаем. И эти все обмены, которые у нас были, идут по соответствующему формату", – пояснил Зеленский.

Он уточнил, что всех людей из "списков" проверяют специальные службы.

"Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", – подчеркнул Зеленский.

Обмен пленными на Донбассе: детали

16 января ряд российских СМИ распространили новость, что оккупанты на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука.

Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства «ЛДНР» как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении сложившихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

22 января Кравчук заявил, что частная PR-акция Медведчука по перевозке пленных с оккупированного Донбасса уже невыполнима.

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Автор: УНИАН