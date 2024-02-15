По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, в Черном море продолжает нести дежурство ракетоноситель.

В Украине остается угроза применение ракет с моря, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Была информация о пусках из акватории Черного моря. Там в это время нес дежурство фрегат, ракетоноситель "Адмирал Макаров", снаряжение которого предусматривает 8 калибров. Если пуски действительно были из него, то количество ракет на нем стало меньше. Но это не отменяет опасность, ведь готовые снаряженные ракеты на нем есть, он на дежурстве и не исключено даже повторение ракетного удара", – сказала Гуменюк.

Она также добавила, что ситуация в Черном море остается сложной для оккупантов. Они пытаются передислоцировать все свои корабли из Крыма.

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"Они уже осознали, что находиться на полуострове или его акватории им опасно. Они пытаются передислоцировать все на базу в Новороссийске. Но она меньше тех, которые они использовали в Крыму. Так что они выискивают способы каким-то образом утрамбовать эту логистику в имеющиеся территории. Именно поэтому, к примеру, рассматривались порты Абхазии для расширения мест базирования", – сказала Гуменюк.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно

По сообщению воздушных сил, РФ запустила по Украине 26 воздушных целей. Половину из них уничтожила украинская система ПВО.

Одной из целей оккупантов стала столица, ракеты разного типа заходили на Киев с разных направлений. По сообщению местных властей, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которые направлялись на Киев.

Еще одной целью РФ стал Львов. В сторону города летело 10 ракет, по меньшей мере одна из них попала в объект инфраструктуры. В результате атаки два человека получили резаные раны.

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