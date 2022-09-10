Во вражеских командных пунктах, казармах и базах по ремонту и обслуживанию техники была "бавовна", поделился председатель Луганской областной военной администрации.

В результате взрывов в Кременной российские оккупанты потеряли до 400 человек личного состава и много единиц тяжелой техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кременной "бавовна" произошла в нескольких местах – в командных пунктах, казармах, базах по ремонту и обслуживанию техники и в местах накопления техники, которая перебрасывалась на другие направления", – отметил он.

Видео дня

По словам главы ОВА, потери российских оккупантов в результате этих взрывов составляют до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.

Гайдай отметил, что стоит ожидать новый "урожай бавовны".

Напомним, 18 апреля стало известно, что российские оккупанты захватили Кременную.

Вооруженные силы Украины достойно борются с захватчиками. 3 сентября Сергей Гайдай сообщил, что армия нашей страны нанесли удары по Кременной, и удалось ликвидировать более 300 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: