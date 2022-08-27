Украинские ракетно-артиллерийские подразделения попали по контрольно-наблюдательным пунктам батальонных тактических групп 83 и 11 десантно-штурмового полка в двух населенных пунктах.

На юге украинские военные ликвидировали 11 российских оккупантов, ПЗРК и несколько единиц бронированной техники.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Выполняющие огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения попали по контрольно-наблюдательным пунктам батальонных тактических групп 83 и 11 десантно-штурмового полка в Нововознесенском и Дудчанах", - рассказал он.

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По словам Назарова, зафиксирована ликвидация 11 российских оккупантов, переносного зенитно-ракетного комплекса и нескольких единиц бронированной техники.

Напомним, РФ вторглась в украинское государство рано утром 24 февраля.

Ранее стало известно, что тактическая авиация украинской армии нанесла удары по средствам вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорному пункту в Новопетровке и скоплению вражеской живой силы и техники там же и в Ольгином. Уничтожены 24 противника и немало вражеской техники.

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