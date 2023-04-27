С середины прошлого года это кладбище было закрыто и охранялось оккупантами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что новые массовые захоронения в районе города могут принадлежать российским военным.

Как пишет "Радио Свобода", время этих захоронений не совпадает с периодом, когда оккупанты хоронили убитых мариупольцев. Однако понадобится не меньше недели, чтобы проанализировать снимки Google-карт и точно определить, кому принадлежат захоронения.

"Это точно не совпадает по времени с периодом эксгумации. Это точно не совпадает с периодом, когда оккупанты собирали трупы по улицам. Это намного раньше. Возможно, у нас есть и такая гипотеза, это могут быть могилы не мариупольцев. Потому что россияне должны были где-то хоронить своих убитых оккупантов. И вполне возможно, что это оно. Поэтому надо выяснить определенные детали, нам для этого понадобится по меньшей мере неделя", - добавил Андрющенко.

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По его словам, с середины прошлого года кладбище, на котором обнаружили новые захоронения, было закрыто для посещения и охранялось оккупационной армией.

"В Мангуше похоронено в подобных захоронениях примерно, 4 тысячи человек. А это захоронение по крайней мере визуально больше. На сегодняшний день мы не можем сказать точно, когда появилось это захоронение. Точно знаем, что это захоронение не делали наши коммунальщики, не делала украинская власть. Это захоронение появилось уже за период контроля российской стороной, за период контроля оккупантами. Кто похоронен, сколько похоронено - сегодня мы сказать не можем", - подытожил советник мэра.

Захоронение в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет смертность, на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений. Одной из причин является критический уровень медицины.

26 апреля стало известно, что в Мариуполе благодаря обновленным снимкам Google-карт нашли новые массовые захоронения.

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