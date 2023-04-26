Пока неизвестно, кто там похоронен и когда появились могилы.

В Мариуполе благодаря обновленным снимкам Google-карт нашли новые массовые захоронения. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко.

"Мы детально проработали карту всех кладбищ и нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище", - говорит чиновник.

По его словам, сектора по размеру визуально больше, чем братские могилы в Виноградном и Мангуше. Андрющенко также сообщил, что Новотроицкое кладбище было примерно до середины июля прошлого года закрыто и под контролем оккупантов.

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"Кто похоронен и в какой период сейчас неизвестно. Будем пытаться выяснить, насколько это возможно", - сказал он.

Также на новых снимках Google можно увидеть город после российских обстрелов: разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Как сообщил Андрющенко, фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Мариуполь сейчас опустошен и почти полностью уничтожен оккупантами. По словам местных жителей, население города сократилось втрое. Работа есть только на строительстве, в коммунальной сфере и торговле. Никаких социальных выплат нет, а выдачу гуманитарной помощи оккупанты существенно сократили.

Кроме тяжелой экономической ситуации, Мариуполю грозит и экологический кризис, ведь неизвестно, следят ли россияне за состоянием территорий, отведенных под хранение опасных отходов.

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