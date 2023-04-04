Среди причин высокой смертности людей – критический уровень медицины в городе.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет смертность, на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram. Отмечается, что в оккупированном городе продолжает расти смертность, о чем свидетельствует большое количество новых могил.

"А рядом - не разминированные и не убранные остатки российских снарядов. Смертность растет и из-за критического уровня медицины в оккупированном Мариуполе. Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Поэтому мариупольцы не имеют доступа к нормальному лечению", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, власти временно оккупированного Мариуполя Донецкой области уже разрабатывает планы восстановления города после деоккупации от российских войск.

В то же время россияне начали строить вдоль трассы на Мариуполь фортификационные сооружения. Как отметил советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко, эти сооружения начали появляться на границе Донецкой и Запорожской областей.

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