Коллеги вспоминают Героя лучшими воспоминаниями о годах его службы.

В боях за Украину погиб боец полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" Александр Деревянко. Воин ушел из жизни 19 марта в бою под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщает полиция Днепропетровщины, он героически погиб во время одного из боевых столкновений на поле боя. Герою было 45 лет. Коллеги запомнят его мужественным и преданным полицейским.

"За плечами Александра - служба в Вооруженных силах Украины и участие в антитеррористической операции. В 2015 году он вступил в ряды полиции, стал бойцом батальона патрульной службы "Днепр-1". С тех пор, каждый год, каждый день службы в рядах полиции он боролся за независимость своей Родины. Сержант полиции считал делом чести защищать Украину и защищать ее от российских оккупантов. Гибель Александра Деревянко - невосполнимая потеря для всех нас. Мы будем помнить о нем, как о самоотверженном и храбром воине, надежном товарище, добром и мужественном человеке", - вспоминают коллеги.

Видео дня

У погибшего воина остались родители и 10-летняя дочь. Вечная память Герою, отдавшему свою жизнь за Родину.

Потери ВСУ

О потерях ВСУ официально говорят редко, ведь эта информация секретная, но осенью на тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами.

К сожалению, на фронте гибнут не только профессиональные военные, но и артисты, бывшие политзаключенные Кремля и иностранцы. 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца - 45-летнего Джонатана Шенкина, который отправился помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.

Жесткие бои идут на Бахмутском направлении. 7 марта там погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки Да Винчи", Дмитрий Коцюбайло. Впоследствии стало известно, что в боях за Бахмут погибли отец и сын - Олег "Хома" и Никита "Турист". Снаряд разорвался возле их голов.

Вас также могут заинтересовать новости: