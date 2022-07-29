Уничтожение железнодорожного узла под Херсоном перекрывает логистические пути военных РФ.

В Херсонской области украинские военнослужащие за одну ночь уничтожили вражеские склады оккупантов в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"ВСУ уничтожают базы орков уже дальше, чем в 100 километрах от линии соприкосновения. У оккупантов нет больше надежного места для размещения баз. Только за эту ночь минус склады в Новой Каховке, Чернобаевке, Алешках, Брилевке", - сообщил он.

Хлань отметил, что уничтожение крупного железнодорожного узла под Херсоном перекрывает логистические пути военных РФ.

"Это крупный железнодорожный узел, который оккупанты использовали для разгрузки своей техники и боеприпасов, которые поставлялись из РФ через оккупированный Крым", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

По его мнению, в дальнейшем оккупанты могут использовать для разгрузки военной техники железнодорожную станцию "Каланчак", которая находится почти на границе с оккупированным Крымом.

Напомним, что 19 и 27 июля Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за этого сейчас по нему передвигаться невозможно.

24 июля был атакован единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

Эксперт Иван Киричевский считает, что покинуть отрезанный берег города захватчики смогут только если оставят свою тяжелую технику.

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