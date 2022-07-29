В Херсонской области украинские военнослужащие за одну ночь уничтожили вражеские склады оккупантов в четырех населенных пунктах.
Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.
"ВСУ уничтожают базы орков уже дальше, чем в 100 километрах от линии соприкосновения. У оккупантов нет больше надежного места для размещения баз. Только за эту ночь минус склады в Новой Каховке, Чернобаевке, Алешках, Брилевке", - сообщил он.
Хлань отметил, что уничтожение крупного железнодорожного узла под Херсоном перекрывает логистические пути военных РФ.
"Это крупный железнодорожный узел, который оккупанты использовали для разгрузки своей техники и боеприпасов, которые поставлялись из РФ через оккупированный Крым", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.
По его мнению, в дальнейшем оккупанты могут использовать для разгрузки военной техники железнодорожную станцию "Каланчак", которая находится почти на границе с оккупированным Крымом.
Напомним, что 19 и 27 июля Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за этого сейчас по нему передвигаться невозможно.
24 июля был атакован единственный мост через Ингулец в Херсонской области.
Эксперт Иван Киричевский считает, что покинуть отрезанный берег города захватчики смогут только если оставят свою тяжелую технику.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жданов оценил, решится ли Путин развязать ядерную войну
- Циничная кровавая провокация оккупантов в Еленовке: офицер разведки назвал возможные причины
- Россияне снова попали в жилые дома в Краматорске: есть погибший и раненые