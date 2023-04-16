Жителей области призвали находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Вечером в пасхальное воскресенье российские захватчики атаковали Запорожскую область. Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, в 21:23 в области была объявлена воздушная тревога.

За считанные минуты "Суспільне" со ссылкой на корреспондентов сообщило, что в областном центре слышны взрывы.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко призвал жителей области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

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"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото-и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные Силы Украины! Выстоим! Одержим победу!", – написал он.

Обстрел Запорожской области 16 апреля

В ночь на Пасху российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожскую область. Как сообщали в ОВА, за сутки россияне нанесли 101 удар по селам и городкам региона.

В результате действий врага разрушениям подверглись гражданские объекты в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном и еще в 15 населенных пунктах.

В частности, в Камышевахе была повреждена церковь. К счастью, пасхальную службу в ней не проводили.

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