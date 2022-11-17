В Мелитопольский район из Херсона сбежали тысячи захватчиков, отметил мэр Мелитополя.

В оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области захватчики заставляют местных жителей рыть окопы.

Оккупанты бежали из Херсона в Мелитополь и Мелитопольский район - речь идет о тысячах военных и тысячах единиц техники, как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Они заселяются в эти села, они выселяют людей. Сегодня наши жители предоставили нам информацию, что у них появилась принудительная трудовая повинность - все жители села должны выходить и рыть окопы", - рассказал мэр.

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По словам Федорова, ранее захватчики предлагали за такую работу деньги или заставляли копать мужчин, которых захватили в плен, в обмен на освобождение.

"Сегодня они уже не смотрят ни на что, в плен никого не берут, а просто заставляют рыть окопы всех местных жителей в тех селах, которые они захватили", - сказал он.

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Город Мелитополь с 26 февраля находится под контролем российских захватчиков. Противники также захватили ряд населенных пунктов в Мелитопольском районе. Населенные пункты захвачены, но не покорены противником.

На захваченной части Запорожской области работают украинские партизаны, там не раз раздавались взрывы. В частности, 15 ноября Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе прогремел взрыв возле еще одного логова врагов.

Позже появилась информация, что это партизаны передали "взрывное приветствие" так называемому "заместителю главы" оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитополя Дмитрию Трухину ("Дима-Коробок").

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что в Мелитопольском районе региона возможно стремительное контрнаступление наших воинов.

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