Враги используют Запорожскую АЭС как хаб для хранения оружия, отметил эксперт.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что подрыв Запорожской атомной электростанции россиянами является чем-то из разряда фантастики.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что совершение такого преступления спровоцирует для него последствия на международной арене, рассказал эксперт во время интервью изданию Obozrevatel. По его словам, противник сейчас использует АЭС как хаб для хранения оружия.

"Я считал и считаю, что подрыв ЗАЭС - это что-то из разряда фантастики, потому что, если подрыв плотины Каховской ГЭС имел хотя бы какую-то военную целесообразность, то здесь это выглядит просто шизофренически. И Путин понимает, что это приведет к большим последствиям на международной арене...", - отметил собеседник.

Видео дня

По мнению Жирохова, если лидер россиян решится на осуществление подрыва атомной станции, то в этом случае на Западе может не сработать опасение, что "Путин нападет", и западные государства будут вынуждены "включать другие механизмы" в отношении диктатора.

Ситуация на ЗАЭС - сегодня это стоит знать

Россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года, а позже похвастались, что минировали объект. В украинской разведке в конце июня текущего года сообщили, что враг дополнительно заминировал станцию.

4 июля Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что россияне на внешней кровле нескольких энергоблоков АЭС разместили предметы, которые внешне похожи на взрывные устройства. По его сведениям, оккупанты могут взорвать бомбы и таким образом создать видимость якобы "обстрелов со стороны украинских сил". Российская сторона уже обвиняла Киев в якобы подготовке атаки на ЗАЭС.

Также 4 числа аналитики американского Института изучения войны (ISW) поделились прогнозом, что РФ вряд ли спровоцирует радиационный инцидент на Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: