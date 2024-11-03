Россияне за последнее время захватили гораздо больше территорий, чем в предыдущие периоды, подтвердил Иван Ступак.

Ситуация на фронте в Украине сложная, Силам обороны приходится отступать, но они при этом наносят огромные потери российским войскам. Об этом рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV.

"В моем понимании фронт посыпался - это когда военные бросают технику, амуницию, в одних тапочках убегают. Да, сейчас сложная ситуация. К сожалению, россияне за последнее время захватили гораздо больше территорий, чем это было в предыдущие периоды, в предыдущие месяцы. Но не стоит говорить и считать, что фронт посыпался. К сожалению, украинцы отступают. Это неприятно слышать, но это не зрадофильство", - сказал он.

К тому же, как подчеркнул эксперт, украинские военные во время своего отступления наносят огромные потери россиянам.

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"Сейчас, скорее всего, увидим атаку на Покровск, обходы его с разных сторон, и постепенное протискивание вперед. О том, что фронт посыпался, говорить неуместно. Но ситуация действительно непростая", - добавил Ступак.

Война в Украине - что влияет на успехи России

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитика Дмитрия Снегирева, российским оккупантам удается достигать тактических успехов на передовой. благодаря тотальному превосходству в воздухе и ряду других факторов:

"Есть внешние факторы, которые влияют на тактические успехи российских оккупационных войск. Первое - тотальное преимущество в воздухе... И, к сожалению, коэффициент огневого преимущества в пользу оккупантов составляет 1 к 3. Это при том условии, что заработала чешская инициатива и инициатива стран ЕС по поставкам артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Это факторы, которые влияют на характер тактических успехов российских оккупантов".

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