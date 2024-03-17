Агрессор дважды штурмовал украинские позиции на левобережье Днепра и четыре раза - в районе Роботино и Вербового.

На южном направлении ВСУ минуснули более 140 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в этой операционной зоне продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. За минувшие сутки он совершил 2 попытки штурмов на левобережье Днепра и 4 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на свои исходные позиции", - рассказали военные.

Отмечается, что украинские бойцы продолжают комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, позициям и тылам противника.

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В течение суток ВСУ получили подтверждение, что в указанных зонах уменьшилось на 142 оккупанта, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", 6 орудий (в том числе "Мста-Б"), 2 миномета, лодку, 4 переносных комплекса радиоэлектронной борьбы, 24 единицы автобронетехники.

"Уничтожено 2 полевых пункта боеснабжения", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов. По Малой Токмачке и Макаровке в Запорожье ударили тактической авиацией, выпустив 9 управляемых авиабомб.

В течение боевых суток оккупанты не прекращали террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Применили 119 FPV-дронов и 127 сбросов 164 осколочных боеприпасов. В Бериславе Херсонской области в результате вражеского сброса с БпЛА ранены двое гражданских людей, в Золотой Балке поврежден частный автомобиль.

Кроме того, на Херсонщине вражеские войска 10 раз били из артиллерии по областному центру и дважды по Антоновке. Также под обстрелами были Тягинка, Шляховое, Золотая Балка, Дудчаны, Осокоровка, Ольговка, Велетенское, Янтарное, Садовое, Гавриловка, Крынки, Ивановка и Береговое. Во время артиллерийских обстрелов в Антоновке и Янтарном Херсонской области ранены два человека и повреждены три частных жилых дома.

Также в Запорожье артудары враг наносил по Гуляйполю, Роботино, Малиновке, Малой Токмачке, Новоданиловке, Вербовому, Левадному, Каменскому и Пятихаткам. Разрушены объекты инфраструктуры и жилые дома.

"Восемь раз артиллерийский вражеский огонь накрывал Никополь и Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине. В Никополе ранены два гражданских человека, повреждены три десятка частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, линии электропередач и газопровода", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны, страдали от вражеского огня Очаков и жители Куцурубской общины на Николаевщине. Оккупанты вновь ударили по жилым домам.

Известно, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители РФ находятся в пунктах базирования.

Потери оккупантов на юге

Напомним, за предыдущие боевые сутки на юге ВСУ минуснули более сотни российских захватчиков и технику. За то же время противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районе Роботино в Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, захватчики отошли на исходные позиции.

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