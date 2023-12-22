Враг и дальше проводит активные штурмовые действия при поддержке бронетехники и увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.

С улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Враг и дальше проводит активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов. В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный и 33 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

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Также, как проинформировали в Генштабе, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших защитников. А на Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Равнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки западнее Вербового и Работино.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Львов, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе крынок Херсонской области. Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте - что известно

Как рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо, потери оккупантов только за первую половину декабря, составляют около 7700 военнослужащих и могут составить рекордных 15 тысяч по итогам месяца.

Сегодня в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34. В Воздушных силах отметили, что это хорошо спланированная операция с самолетами, которые уже давно не попадали в статистику вражеских потерь. Цена одного такого самолета не менее $50 млн.

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