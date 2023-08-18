Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что сценарий замораживания войны не стоит полностью исключать.

Война в Украине может идти как по хорошему, так и по плохому сценарию, одним из которых может стать наступление оккупантов в тот момент, когда ВСУ будут истощены.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отметив, что есть также и наихудший сценарий.

"Плохим сценарием является ситуация, если россиянам удастся перейти в новое масштабное наступление, когда Украина будет истощена. Другой сценарий не очень хороший, но я бы не назвал его худшим. Он, скажем так, очень противоречивый, неоднозначный - это прекращение боевых действий на определенной линии фронта", – заявил эксперт.

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По его словам, в случае этого сценария никакого мирного соглашения не будет.

"Это не будет классическое завершение войны, ведь никакого мирного соглашения не будет. Но, поскольку обе стороны будут достаточно истощены и будет понятно, что никто не может одержать победу в войне, могут договориться о прекращении боевых действий на определенное время", - заявил Фесенко, отметив, что речь идет о том, что называют "корейским сценарием".

"Сейчас, чисто статистически, такой сценарий является наиболее вероятным. В то же время он будет означать лишь паузу в войне, когда каждая из сторон может ждать изменения ситуации в свою пользу, поэтому война может возобновиться. Так уже было с "Минскими соглашениями": они не остановили войну, они просто перевели войну в режим малой интенсивности, и, в конце концов, война возобновилась в больших масштабах", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что затягивание войны – это очень плохой сценарий.

"Затягивание войны в режиме малой интенсивности на многие годы – плохой сценарий. Я принципиальный критик популярной позиции:"война может длиться 15 лет". Ведь Россия может вести войну 15-20 лет в режиме малой интенсивности. А сможем ли мы вести войну так долго? Ведь она будет идти на нашей территории. И вести ее мы можем лишь за счет ресурсов наших партнеров. Поэтому я считаю мысли о затягивании войны на десятки лет ложной стратегией", - отметил эксперт.

Однако, Фесенко считает, что сценарий замораживания войны не стоит полностью исключать.

"При всех недостатках и рисках, сценарий замораживания войны я не рассматривал бы как недопустимый для Украины. Может сложиться ситуация, когда просто другого выхода не будет: и по международным причинам – я имею в виду ситуацию с поддержкой от наших международных партнеров, и с точки зрения нашей внутренней ситуации. Просто другого выхода может не быть, кроме того, чтобы пойти на определенную паузу, чтобы восстановиться. Украинцы должны понимать: если мы хотим победы, то или надо идти и воевать, или реалистично оценивать ситуацию, и, например, брать паузу, идти на временное прекращение боевых действий для того, чтобы восстановить силы", - сказал Фесенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Затягивание войны

В январе 2023 года в Турции объяснили затягивание войны в Украине. На тот момент у Зеленского исключили вероятность затягивания войны с Россией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на то, что на Западе считают, что в войне России против Украины время на стороне Киева, затягивать ее никто с украинской стороны не собирается и война закончится в 2023 году.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых причинах затягивания войны и отдаления мира. Президент назвал пять ключевых опасностей, которые отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира.

В частности, это промедление с поставкой украинской армии дальнобойных ракет и современных самолетов, промедление с принятием новых жестких санкционных пакетов, промедление с реализацией украинской формулы мира и организацией "саммита мира", промедление с интеграцией Украины в Европейский Союз.

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