Защитники Украины подбирают способы противодействия противнику, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские оккупанты запускают по украинской земле малые партии дронов "Шахед" и во время этих атак пытаются разведать маршруты для будущих более мощных атак.

Украинские защитники анализируют тактику противника и подбирают способы противодействия, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, 27 октября.

"Совершенно очевидно, что могут разведывать готовность противовоздушной обороны и пытаться истощить ее. Вы понимаете, что выбранное ночное время, это, в частности, и этой ночью, - два промежутка времени в самый критический момент, когда есть усталость человеческого организма, но несокрушимые украинцы работают 24/7, потому что противодействуют самому подлому врагу в мире", - сказала она.

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Гуменюк добавила, что противники "пытаются, очевидно, разведать будущие маршруты для тех атак, которые будут более сильными и насыщенными".

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Россияне ранее совершали массированные удары беспилотниками-камикадзе по украинской земле, а потом начали запускать небольшое количество дронов.

В частности, в ночь на 27 октября противники двумя волнами беспилотников атаковали Херсонскую и Николаевскую области - запустили 6 дронов, 5 из них были сбиты, а один попал в объект инфраструктуры.

Украинские воины успешно противодействуют вражеским дронам. Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения ликвидировано 5 390 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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