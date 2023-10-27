Также уничтожено 11 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и 4 танка.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 560 российских захватчиков. Также было уничтожено несколько десятков единиц вражеской техники.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 октября 2023 года среди личного состава ориентировочно составили 297 тысяч 680 человек.

В частности, за сутки было уничтожено еще четыре танка (всего - 5145 единиц), 11 боевых бронированных машин (9726); 7 артиллерийских систем (7162); 6 единиц автомобильной техники и автоцистерн; 1 единица специальной техники (1011) и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Видео дня

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных реактивных систем залпового огня (834); средств противовоздушной обороны (556); самолетов (320), вертолетов (324); крылатых ракет (1538); кораблей/катеров (20) и подводных лодок (1).

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки между Силами обороны Украины и российскими захватническими войсками произошло почти 70 боевых столкновений, россияне потерпели провалы. Горячо было на четырех направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Купянском.

Вас также могут заинтересовать новости: