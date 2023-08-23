Более 40% граждан считают, что Украина должна продолжать воевать, даже если враг усилит ракетные удары по нашим городам, отметили социологи.

Был проведен новый опрос украинцев, в результате которого социологи узнали, что подавляющее большинство граждан Украины продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с РФ ради прекращения полномасштабной войны.

Менее 5% опрошенных ради мира готовы уступить наши земли, об этом свидетельствуют результаты опроса, который 9-15 августа провел Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.

По данным социологов, чуть больше респондентов - 18%, ради прекращения боевых действий готовы пожертвовать будущим членством Украины в НАТО.

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"...На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Придать русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных", - выяснили социологи.

Кроме того, стало известно, что относительное большинство наших сограждан, - 42%, считают, что украинское государство должно продолжать воевать, даже если РФ усилит ракетные удары по нашим городам, в результате чего возрастет количество жертв среди мирных людей.

Напомним, в начале июня Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, во время которого, в частности, узнал, что абсолютное большинство опрошенных украинцев - 84% - выступают против любых территориальных уступок для скорейшего достижения мира.

Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Напомним, в августе бывший президент Франции Николя Саркози выдал людоедские предложения по прекращению войны в Украине - в частности, предложил нашему государству оставаться "нейтральным" и провести международно ратифицированные референдумы на оккупированных россиянами территориях.

Украинская сторона очень резко отреагировала на такие предложения. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что экс-лидер французов пользуется "фантастической криминальной логикой" и "оправдывает захватнические войны России".

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