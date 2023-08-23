Был проведен новый опрос украинцев, в результате которого социологи узнали, что подавляющее большинство граждан Украины продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с РФ ради прекращения полномасштабной войны.
Менее 5% опрошенных ради мира готовы уступить наши земли, об этом свидетельствуют результаты опроса, который 9-15 августа провел Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.
По данным социологов, чуть больше респондентов - 18%, ради прекращения боевых действий готовы пожертвовать будущим членством Украины в НАТО.
"...На сокращение ВСУ в мирное время, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Придать русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17-18% опрошенных", - выяснили социологи.
Кроме того, стало известно, что относительное большинство наших сограждан, - 42%, считают, что украинское государство должно продолжать воевать, даже если РФ усилит ракетные удары по нашим городам, в результате чего возрастет количество жертв среди мирных людей.
Напомним, в начале июня Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, во время которого, в частности, узнал, что абсолютное большинство опрошенных украинцев - 84% - выступают против любых территориальных уступок для скорейшего достижения мира.
Интересные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать
Напомним, в августе бывший президент Франции Николя Саркози выдал людоедские предложения по прекращению войны в Украине - в частности, предложил нашему государству оставаться "нейтральным" и провести международно ратифицированные референдумы на оккупированных россиянами территориях.
Украинская сторона очень резко отреагировала на такие предложения. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что экс-лидер французов пользуется "фантастической криминальной логикой" и "оправдывает захватнические войны России".