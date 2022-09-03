В одном из районов Одесской области планируют взрывать боеприпас времен Второй мировой войны.

В Одесской области запланирован контролируемый подрыв боеприпаса времен Второй мировой войны, местных призвали не пугаться.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В одном из районов Одесской области соответствующими специалистами запланирован контролируемый подрыв боеприпаса времен Второй мировой войны. Не пугайтесь", - отметил он.

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Напомним, после того, как Россия рано утром 24 февраля осуществило полномасштабное вторжение в Украину, в Одесской области не раз раздавались взрывы - противники обстреливали регион из различного вооружения. Из-за захватчиков было много жертв и пострадавших.

В начале сентября заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин сказал, что в Украине из-за оккупантов уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - были ранены.

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