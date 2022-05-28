Информация российских оккупантов об уничтожении украинского самолета в небе над Одесской областью является фейком.
Об этом заявил мэр города Южное Владимир Новацкий в своем обращении к горожанам.
Он отметил, что заявление противника о сбитом украинском самолете над пгт Новые Биляры (Одесская обл.) не соответствует действительности.
"Это все - фейк, это неправда", - сказал Новацкий, попросив людей не реагировать на подобные вбросы и пользоваться только проверенными источниками информации, в частности, Одесской областной военной администрации.
По его словам, минувшие сутки прошли спокойно, город функционирует в штатном режиме.
Накануне Минобороны РФ заявило, что в небе над Одесской областью, в районе вышеназванного поселка, российская ПВО якобы "сбила" украинский самолет МиГ-29.
Ранее пророссийские интернет-ресурсы распространяли фейк о размещении на территории Одесской киностудии оружия и противовоздушной обороны.
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