Противник не сбил украинский самолет, заверил мэр города Южное.

Информация российских оккупантов об уничтожении украинского самолета в небе над Одесской областью является фейком.

Об этом заявил мэр города Южное Владимир Новацкий в своем обращении к горожанам.

Он отметил, что заявление противника о сбитом украинском самолете над пгт Новые Биляры (Одесская обл.) не соответствует действительности.

"Это все - фейк, это неправда", - сказал Новацкий, попросив людей не реагировать на подобные вбросы и пользоваться только проверенными источниками информации, в частности, Одесской областной военной администрации.

По его словам, минувшие сутки прошли спокойно, город функционирует в штатном режиме.

Накануне Минобороны РФ заявило, что в небе над Одесской областью, в районе вышеназванного поселка, российская ПВО якобы "сбила" украинский самолет МиГ-29.

Ранее пророссийские интернет-ресурсы распространяли фейк о размещении на территории Одесской киностудии оружия и противовоздушной обороны.

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