Директор Одесской киностудии пожаловался на информационный вброс.

Пророссийские интернет-ресурсы распространяют фейк о размещении на территории Одесской киностудии оружия и ПВО.

Об этом заявил журналистам директор студии Андрей Осипов.

Он отметил, что в социальных сетях появились своего рода вбросы о нахождении на территории студии украинских военнослужащих, складах оружия и установки средств противовоздушной обороны.

"Такая информация появилась в некоторых вражеских Telegram-каналах. На самом деле, единственная наша военная техника - реквизитный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок", - сказал Осипов.

Он пояснил, что сейчас на Одесской киностудии находится в производстве документальный фильм "Военный кутюрье" режиссера Бата Недича. Еще два фильма - на стадии монтажа.

"В непростых условиях войны на Одесской киностудии все же продолжается кинопроцесс. В целях безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Съемочный процесс происходит на разных локациях города и области", - рассказал директор студии.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители близлежащих высотных жилых домов (на Французском бульваре) якобы массово покидают свои квартиры из-за дислокации на киностудии оружия, установок ПВО и т. д.

В администрации киностудии подчеркивают, что это - фейк.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Власти России назвала войну в нашей стране "спецоперацией" для "денационализации" населения.

Сначала враг обстреливал военные объекты, а затем атаковал и мирных жителей ряда городов. В частности, враг открывал огонь по Одессе, были жертвы и пострадавшие.

16 мая стало известно, что защитники Украины сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", выпущенную истребителем в направлении областного центра.

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