С начала полномасштабного российского вторжения уничтожено 28 тыс. 850 оккупантов.

Украинские военные ликвидировали еще 150 российских захватчиков.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля уничтожено 28 тыс. 850 оккупантов.

Также враг потерял 1 тыс. 278 танков (15 за минувшие сутки), 3 тыс. 116 боевых бронированных машин (26 за сутки), 596 артиллерийских систем, 201 реактивную систему залпового огня (1 за сутки), 93 средства ПВО, 204 самолета, 169 вертолетов (один за сутки), 462 беспилотника оперативно-тактического уровня (два за сутки), 104 крылатые ракеты (1 за сутки), 13 кораблей/катеров, 2 тыс. 178 единиц автомобильной техники и автоцистерн (16 за сутки), 43 единицы спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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