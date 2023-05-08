Жители Одессы слышали мощные взрывы.

В ночь на понедельник, 8 мая 2023 года, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Враг нанес по региону ракетный удар.

"Одесская область. Произошла вражеская ракетная атака... Все остальные подробности – позже", – сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также он попросил население не публиковать фото и видео последствий работы ПВО и тому подобное.

Видео дня

В то же время в соцсетях жители Одессы сообщают, что слышали мощные взрывы. Также пишут, что якобы в результате атаки где-то вспыхнул пожар.

Российские удары по Украине

Российские оккупанты усилили ракетные атаки по Украине. Ночью 7 мая враг обстрелял Николаевскую область ракетами Х-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне попали в промышленное предприятие, там разрушен цех.

Утром 7 мая россияне нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области. На территорию автопарка попала ракета С-300. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пострадали пять человек.

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